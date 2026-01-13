Wout Faes fait son retour en Ligue 1

Un joueur qui risque de devenir utile pour les parties de Tiki-Taka-Toe. Monaco a officialisé ce mardi 13 janvier l’arrivée en prêt avec option d’achat de Wout Faes en provenance de Leicester. Rémois de 2020 à 2022, l’international belge avait été transféré chez les Foxes à l’été 2022.

𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat. L’AS Monaco lui souhaite… pic.twitter.com/yojW5rGhXu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 13, 2026

Une option d’achat à 8 millions d’euros

Leicester, désormais pensionnaire de Championship, ne semblait plus compter sur le défenseur belge. L’ancien rémois n’a plus joué la moindre minute depuis le 29 novembre dernier où les Foxes s’étaient inclinés 3 à 2 face à Sheffield United et où il avait été sorti à la pause. De leur côté, les Monégasques cherchaient à pallier les blessures de Mohammed Salisu, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, et Christian Mawissa blessé à la cuisse. Débarqué ce mardi dans la Principauté, Faes devrait participer à son premier entraînement collectif ce mercredi et pourrait être qualifié à temps pour la rencontre face à Lorient ce vendredi. L’ASM aura jusqu’à la fin de la saison pour décider si il lève ou non l’option d’achat de huit millions d’euros attaché au prêt du Belge.

Suffisant pour permettre à Monaco d’accrocher une place européenne ?

