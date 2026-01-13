S’abonner au mag
  • France
  • RC Strasbourg

Strasbourg crée un poste pour Morgan Schneiderlin

LB
À jamais les premiers. Le club alsacien a officialisé ce mardi 13 janvier le retour de Morgan Schneiderlin dans son club formateur. Retraité des terrains depuis 2024, le Strasbourgeois de naissance revient dans son club formateur comme Responsable des prêts (loan manager en anglais).

Une création de poste officialisée par le Racing via un communiqué. Le club indique que l’ancien international tricolore « sera chargé du suivi quotidien des joueurs en prêt dans d’autres clubs et assurera la coordination avec le Racing ». Il collaborera également avec le Directeur sportif pour «  favoriser le développement des jeunes talents et des joueurs en devenir ». Le principal intéressé s’est montré particulièrement heureux de faire son retour au RCSA : « Revenir au Racing, c’est un immense bonheur et une grande fierté. C’est le club qui m’a formé, et il a une place à part dans mon cœur. Mon objectif est d’être présent pour les joueurs, de les accompagner, de les aider dans leur développement et à garder un lien fort avec le Racing ». 

LB

