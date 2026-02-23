Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau

Pendant qu’on fait des minutes de silence à l’Assemblée nationale, en tribune on se castagne. En marge de la victoire de Strasbourg contre Lyon dimanche soir, une bagarre a éclaté au sein de la tribune ouest de la Meinau entre des groupes de supporters : les Ultra Boys 90 et les Strasbourg Offender, un groupe hooligan classé à l’extrême droite.

À l’origine de ces affrontements, le déploiement par un petit groupe des Strasbourg Offender de banderoles « Quentin présent » et « FCK AFA ». Une référence plus que directe à l’affaire qui a ébranlé la France ces derniers jours après le décès de Quentin Deranque, militant d’extrême droite, lors d’affrontement face à un collectif antifasciste le 14 février à Lyon.

« Notre tribune n’est pas politique, alors dehors ! »

Les Strasbourg Offender ont pourtant été dissous en septembre 2025 par Bruno Retailleau, mais le club n’a jamais reconnu le groupe comme supporters officiels du Racing Club de Strasbourg. N’ayant aucune existence légale, les Offenders n’ont reçu aucune interdiction de stade. Le capo de la tribune des UB90 – classés à gauche – n’a pas tardé à réagir avec des slogans contre les Offender : « Notre tribune n’est pas politique, alors dehors ! » puis « Strasbourg antifa ! Strasbourg antifa ! »

Les images des caméras de télésurveillance ont été transmises aux autorités.

Quand Diego Moreira chambre l’OL