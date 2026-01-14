S’abonner au mag
  • Coupe du Roi
  • 8es
  • La Corogne-Atlético (0-1)

Le petit bijou de Griezmann en Coupe du Roi

TM
Le petit bijou de Griezmann en Coupe du Roi

Pour le plaisir des yeux. Lors du succès de l’Atlético face au Deportivo La Corogne mardi, Antoine Griezmann s’est illustré en inscrivant l’unique but de la rencontre sur un coup franc direct. Avant la 10e réalisation de sa saison (TCC), le milieu offensif, visiblement en grande forme, avait trouvé la transversale sur une frappe peu avant la pause.

Un choix tactique payant

Souvent remplacé en cours de jeu, le champion du monde 2018 avait été laissé sur le terrain par son entraîneur. Le coaching s’est avéré payant puisqu’après une salve de trois changements, Griezmann a enroulé délicieusement le ballon au-dessus du mur pour qualifier les Colchoneros en quarts de finale de la Coupe du Roi. À la fin de la partie, le principal intéressé a raconté son pion à la presse : « Je ne savais pas où frapper, à côté du gardien ou au-dessus de lui, alors au lieu de tirer fort, j’ai essayé de la placer au-dessus du mur. Elle est rentrée, c’était parfait, a rejoué celui qui a pris sa retraite internationale fin septembre 2024. Nous ferons tout notre possible pour remporter le championnat, la Ligue des champions et la Coupe, nos trois principaux titres. »

C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Javier Tebas plutot Diego Simeone que Vinícius Junior

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!