Le petit bijou de Griezmann en Coupe du Roi

Pour le plaisir des yeux. Lors du succès de l’Atlético face au Deportivo La Corogne mardi, Antoine Griezmann s’est illustré en inscrivant l’unique but de la rencontre sur un coup franc direct. Avant la 10e réalisation de sa saison (TCC), le milieu offensif, visiblement en grande forme, avait trouvé la transversale sur une frappe peu avant la pause.

Antoine Griezmann with a beautiful freekick and he celebrates it in style... by taking off the captain's armband and kissing the Atleti badge. ❤️🤍pic.twitter.com/3t0RlxzZmP — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 13, 2026

Un choix tactique payant

Souvent remplacé en cours de jeu, le champion du monde 2018 avait été laissé sur le terrain par son entraîneur. Le coaching s’est avéré payant puisqu’après une salve de trois changements, Griezmann a enroulé délicieusement le ballon au-dessus du mur pour qualifier les Colchoneros en quarts de finale de la Coupe du Roi. À la fin de la partie, le principal intéressé a raconté son pion à la presse : « Je ne savais pas où frapper, à côté du gardien ou au-dessus de lui, alors au lieu de tirer fort, j’ai essayé de la placer au-dessus du mur. Elle est rentrée, c’était parfait, a rejoué celui qui a pris sa retraite internationale fin septembre 2024. Nous ferons tout notre possible pour remporter le championnat, la Ligue des champions et la Coupe, nos trois principaux titres. »

C’est tout ce qu’on lui souhaite.

