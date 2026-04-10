Nouveau coup dur pour les Girondins

Il ne manquait plus que ça.

Rétrogradés en National 2 en 2024, les Girondins de Bordeaux, 2ᵉ qui cravachent pour espérer la montée, viennent de prendre un nouveau coup derrière la tête. D’après les informations de Sud Ouest, confirmées depuis par RMC Sport, le club au scapulaire figure sur la liste des clubs interdits de recrutement de la Fifa. Cette sanction fait suite à la procédure lancée par Gijon, qui a réclamé 1,5 million d’euros aux Bordelais dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023.

Aucun achat possible pendant trois mercatos

Toujours d’après ces sources, les Girondins ne pourront donc acheter aucun joueur durant les trois prochains mercatos. « Nous sommes complètement en désaccord avec l’analyse juridique car on considère que l’appréciation de la Fifa contrevient aux dispositions nationales sur les procédures collectives, a déclaré Me Matthieu Barandas, avocat chargé de la défense du club, auprès de Sud Ouest. On nous demande de payer des indemnités de transfert qui ont été mises dans le plan de continuation qui a été adopté par le tribunal de commerce. Ce plan nous permet de ne pas payer la totalité des sommes qu’on devait au titre des transferts. » Deux solutions s’offrent au club pour lever cette interdiction : lancer un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) ou devant les juridictions nationales.

Quand est-ce que ça s’arrête ?

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