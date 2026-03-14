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Objectif Ligue Europa pour Lens

TB
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Objectif Ligue Europa pour Lens

À tout petits pas. Alors que le PSG ne jouera pas ce week-end, son match contre Nantes ayant été reporté, le RC Lens a l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire sur la pelouse de Lorient. « On n’en fait pas abstraction parce qu’on nous le rappelle régulièrement », reconnaissait ainsi Pierre Sage au micro de beIN Sports à quelques minutes du coup d’envoi.

Pierre Sage refuse de penser au titre

Mais pour les Lensois, pas question de penser déjà au titre, alors qu’il reste neuf journées à disputer (dont la réception du PSG à Bollaert, le 11 avril prochain). Après la Ligue Conférence la semaine dernière, Pierre Sage se projette en effet cette fois sur sa grande sœur. « Il y a deux choses, aujourd’hui on doit valider notre qualification en Ligue Europa et prendre la tête en cas de victoire, poursuit-il. Mais encore une fois, c’est conditionné par un bon match et un bon résultat. »

Prudence est mère de sûreté, paraît-il.

Lens manque l'occasion de virer en tête

TB

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