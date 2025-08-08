Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter

Monaco termine mal sa prépa.

Alors qu’elle n’avait perdu aucun de ses sept (!) premiers matchs amicaux de l’été, l’ASM s’est plantée pour sa répétition générale avant la reprise de la Ligue 1, en s’inclinant à Louis II face à l’Inter (1-2). Tout avait pourtant divinement bien commencé pour les locaux, devant après moins de deux minutes sur un délice de frappe de Maghnes Akliouche à l’entrée de la surface. Sans réfléchir, la pépite monégasque a allumé la lucarne de Yann Sommer pour lancer la rencontre (1-0). Un match que l’on pensait même plié, quand Hakan Çalhanoğlu a récolté un deuxième carton jaune après 36 minutes de jeu, rejoignant le vestiaire avant tout le monde. Sauf que Monaco a beaucoup gâché (28 tirs dont 10 cadré) et n’a pas réussi à faire tourner la rencontre du bon côté, à l’image du poteau trouvé par Denis Zakaria.

À l’heure de jeu, c’est donc Lautaro Martínez qui s’est amusé de Thilo Kehrer, qui a fini sur les fesses, pour égaliser (1-1) et relancer une partie où les coachs ont largement ouvert leur banc. En fin de match, c’est le Français Ange-Yoan Bonny qui est venu punir les Monégasques en plantant le but de la victoire, profitant d’une bévue conjuguée de Thilo Kehrer et d’Aleksandr Golovin (1-2).

L’Inter retrouve des couleurs face à un club français !

