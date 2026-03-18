Aux Pays-Bas, un joueur fume un cigare devant les caméras

Le nouveau roi des joueurs hipsters. Il s’appelle Diogo Tomas, vient d’être officiellement promu en Eredivisie, la première division néerlandaise, après sa victoire contre l’équipe B d’Utrecht. Pour fêter sa belle saison en Eerste Divisie (la D2, donc), le Portugo-Finlandais a tout simplement sorti le cigare devant les caméras, parlant de lui à la troisième personne.

« Tomas sera »

Alors que le journaliste d’ESPN, diffuseur de la rencontre, a demandé pourquoi autant de monde voulait prendre un selfie avec lui, le joueur a répondu ceci : « Je sais [que je suis populaire]. Je suis qui je suis », a sorti l’Alain Delon de la D2, avant de boire un peu de bière et de répondre à cette question sur son avenir (« Verra-t-on Tomas la saison prochaine ? ») : « Oui. Tomas sera. Et Tomas existera quelque part la saison prochaine. Tout est possible, on ne sait pas. J’aime ces types. Je pars en p*** de guerre avec ces types », a-t-il conclu en parlant de ses coéquipiers.

Arrivée à La Haye à l’été 2022, le défenseur central à la coupe mulet est devenu la coqueluche des supporters de la capitale du monde légal. Plus tôt dans sa carrière, l’ancien hockeyeur avait déjà fait grimper son ancien club, le HJK Helsinki, en Ligue Conférence. « Je me suis toujours senti différent des autres. Il arrive un moment où l’opinion des autres n’a plus d’importance. Je suis un esprit libre, un penseur, disait-il au média néerlandais Voetbal International. J’aime montrer qui je suis ; les gens n’ont pas à être d’accord avec moi, mais je fais ce qui me plaît, car c’est ce qui me met à l’aise. »

Et bim.

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