Sans éclat, Arsenal repasse leader de Premier League

Arsenal 1-0 Newcastle

But : Eze (9e) pour les Gunners

Pas si Eze que ça. + 38, + 37, un match d’avance, trois points d’avance sur Manchester City. Arsenal donne plus de jus de crâne en dehors du terrain que pendant ses rencontres, plutôt soporifiques, mais Arsenal reprend la tête de la Premier League après son court succès contre Newcastle. Avant d’aller à Madrid en Ligue des champions et de recevoir Fulham, Arsenal est devant. C’est l’essentiel.

Sans briller

Pour la première fois depuis octobre, Arsenal démarre dans la peau du dauphin. Cela ne change pas grand-chose, puisque comme d’habitude ou presque, il faut un corner jovérien pour que les Gunners ouvrent le score. Servi en retrait par Kai Havertz, Eberechi Eze trouve la lucarne (1-0, 9e). Ensuite, rideau : Kai Havertz sort sur blessure, Yoane Wissa n’arrive pas à cadrer (79e) et Newcastle, en déroute depuis son élimination en Ligue des champions, enchaîne un quatrième revers d’affilée. Après deux défaites de rang, Mikel Arteta peut bondir. Arsenal reprend trois points d’avance sur Manchester City, qui a joué en coupe ce week-end. C’est tout ce qu’il faut retenir.

Goalllllll Nico Gonzalez 2-1 Mancity what a comeback City are winning the domestic treble pic.twitter.com/ja4I9aXXax — Taxx (@taxxfcb) April 25, 2026

Titi, Grosminet, tout ça tout ça.

Anne Hathaway déclare sa flamme pour un club anglais