Les dates de la confrontation entre le PSG et Liverpool déjà connues

Pas de cinéma ces deux soirées-là. Pas d’expo, pas d’enfants, pas de potes, rien du tout. Non, le mercredi 8 avril prochain, il faudra être devant sa télévision pour suivre le quart de finale aller entre le PSG et Liverpool. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures au parc des Princes, en même temps que Barcelone – Liverpool. Le vainqueur de la double confrontation affrontera le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finales.

Retour le mardi 14 avril

Le remake du huitième de finale de la saison passée verra les Parisiens se déplacer à Anfield le mardi 14 avril. Le lendemain, Arsenal – Sporting et Bayern Munich – Real Madrid clôtureront ces jolis quarts de finale de Ligue des champions, qui sentent déjà bon le printemps.

V’la l’printemps, on dit que ça sent la rose.

Découvrez les affiches des quarts de finale de Ligue des champions