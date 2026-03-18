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Avec le PSG, Luis Enrique en réussite contre les clubs anglais

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Avec le PSG, Luis Enrique en réussite contre les clubs anglais

83,333333333 %. 10/12, voici le bilan de Luis Enrique contre les clubs anglais en Ligue des champions avec le PSG. Comme le dénombre l’excellent(issime) StatsduFoot sur X, le coach des champions d’Europe n’a subi que deux défaites contre des clubs de l’autoproclamé meilleur championnat du monde : une contre Liverpool, la saison dernière (0-1). L’autre contre Newcastle, en octobre 2023 (1-4).

Aucune élimination

L’entraîneur espagnol n’a jamais été éliminé lors de ses six confrontations en phase à élimination directe en Ligue des champions contre les clubs anglais. Le PSG retrouvera Liverpool en quarts de finale, dans un remake des huitièmes de finale de l’an passé. Le match aller se déroulera le mercredi 8 avril prochain, au Parc des Princes.

De bon augure, disent les oiseaux.

Découvrez les affiches des quarts de finale de Ligue des champions

UL

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