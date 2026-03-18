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Yamal et Lewandowski battent des records contre Newcastle

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Yamal et Lewandowski battent des records contre Newcastle

Le Guinness des records pour une équipe, la Guinness tout court pour l’autre. Barcelone a torpillé Newcastle (7-2) pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions, inscrivant sept buts en C1 pour la première fois depuis un 7-0 contre le Celtic en septembre 2016. Pour que la fête soit parfaite, l’équipe de Hansi Flick a battu trois records : deux pour les viocs, un pour les djeun’s.

Inzaghi effacé des tablettes

Prime à la jeunesse : à 18 ans et 248 jours, Lamine Yamal est devenu ce soir le plus jeune joueur à atteindre la barre des dix buts en Ligue des champions. Côté seniors, Robert Lewandowski, qui a 19 ans de plus que son coéquipier, est devenu le joueur le plus âgé à marquer un doublé en Ligue des champions, après Pipo Inzaghi. Il est aussi le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer contre 41 adversaires différents en Ligue des champions. Le Barça va disputer son quart de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Ou Tottenham…

Lewandowski reste encore trop jeune pour voter à Balaruc-le-Vieux.

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

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