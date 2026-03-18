Newcastle et son coach dans les livres d’histoire

La douloureuse pour Newcastle et l’Angleterre. Après la correction reçue au Camp Nou par les Magpies, l’addition continue d’être salée sur la scène européenne pour les clubs anglais.

Le poids de l’histoire

6 - Newcastle United are just the second English side to concede six goals in a European Cup/Champions League match, along with Spurs in a 7-2 defeat to Bayern Munich in October 2019. Flattened. pic.twitter.com/WtN13qcCxp — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2026

Avec ses sept buts encaissés, le club du Nord devient la deuxième formation du pays à concéder autant de réalisations sur la scène européenne. La Toon Army rejoint en effet Tottenham, balayé par le Bayern en 2019 (7-2 déjà).

7-0 - Eddie Howe tonight becomes the first Englishman to manage against Barcelona at the Camp Nou since Gary Neville, who lost 7-0 with Valencia in February 2016. Memories. pic.twitter.com/emPN8WcPlZ — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2026

Eddie Howe de son côté rejoint lui aussi un de ses compatriotes des bancs de touche. Il est devenu le premier Anglais depuis Gary Neville en 2016 à coacher sur le banc visiteur du Camp Nou. Signe du destin, il a fait comme l’ancien de Manchester United : il en a pris sept dans la musette ! C’est qui la Farmers League alors ?

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