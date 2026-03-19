S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Bayern-Atalanta (4-1)

Un joueur né en 2010 a joué en Ligue des champions

UL
Réactions
Un joueur né en 2010 a joué en Ligue des champions

Pavić, pas prić. Entré pour parapher le large succès du Bayern Munich contre l’Atalanta Bergame (4-1), le jeune allemand Filip Pavić a brisé un plafond de verre qui donne un coup de vieux à l’ensemble du lectorat de So Foot. Le défenseur central est tout simplement devenu le premier joueur né en 2010 à fouler une pelouse de Ligue des champions. Le défenseur Deniz Ofli, né en 2007, a également disputé ses premières minutes avec le Bayern.

Le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la C1

Né le 19 janvier de l’année de la victoire de l’Espagne au Mondial, Pavić est également devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la C1, après Max Dowman. Le p’tit d’Arsenal est né le 31 décembre 2009 et était entré à 15 ans et 308 jours d’un match de Ligue des champions contre le Slavia Prague. Youssoufa Moukoko avait 16 ans et 18 jours lors de sa première européenne avec Dortmund, en 2020.

Cela ne veut donc pas dire réussite…

Kane et Salah rejoignent ensemble un cercle prestigieux

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
100
49
40
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
72
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.