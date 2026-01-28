Chelsea se déleste de Raheem Sterling

Un de moins ! On ne pensait pas Chelsea capable de dégraisser son effectif, et pourtant… Le club londonien a annoncé dans un communiqué la rupture du contrat liant Raheem Sterling aux Blues. Les deux parties se seraient quittées d’un commun accord, mettant un terme à l’aventure bleue de l’international anglais.

Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2026

Il n’a joué aucun match cette saison

Recruté lors du mercato estival 2022 en provenance de Manchester City, Sterling a tourné aux alentours d’une dizaine de buts lors de ses deux premières saisons, avant d’être prêté lors de l’exercice 2024-2025 à Arsenal, où l’attaquant n’a inscrit qu’un but en 28 apparitions chez les Gunners. Peu convaincant. De retour à Chelsea, Sterling a traîné dans les limbes de l’oubli et n’avait fait aucune apparition cette saison avec Chelsea.

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal… Un petit tour à Tottenham pour vraiment faire le tour ?

