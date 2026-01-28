S’abonner au mag
Bruno Genesio dresse des constats et s’agace en conférence de presse

Les Dogues aboient, la caravane passe. Avant la réception de Fribourg pour la dernière journée de Ligue Europa, Bruno Genesio n’a pas voulu se réfugier derrière les excuses pour expliquer la mauvaise série du LOSC.

« Les joueurs sont atteints, comme nous »

« Il y a eu beaucoup d’absents, de blessures et des faits de jeu qui expliquent la série, mais ça ne suffit pas pour la justifier, pose le natif de Lyon. Les joueurs sont atteints, comme nous tous. Il faut aussi être lucide, la situation est difficile. Cinq défaites de suite, c’est la première fois pour moi. »

L’entraîneur du LOSC n’a pas non plus manqué de cuisiner les journalistes présents concernant les titularisations de Benjamin André et d’Olivier Giroud, après avoir confirmé l’absence de Thomas Meunier, indisponible entre trois et six semaines à cause d’une lésion à l’ischio-jambier.

L’avant-dernière question de cette conférence de presse, posée par un confrère de L’Équipe, n’a pas plu à Genesio. Le sujet ? Matías Fernández-Pardo. « J’espère que vous n’allez pas publier sur Matías demain, car chaque jour de match, vous parlez de l’un de nos joueurs, déplore-t-il. C’est dommage, ce serait mieux de parler du match. Quand je dis vous, je parle de votre journal. »

Il va pouvoir être copain avec De Zerbi. 

Entre l’Euro 2016 et le Mondial 2022, Olivier Giroud a choisi sa finale la plus triste

