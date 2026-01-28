Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025

Le football vit bien. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, l’heure est déjà aux premiers bilans. Selon un rapport publié ce mercredi par la FIFA, les mercatos de l’année 2025 ont franchi un cap historique : plus de 10 milliards d’euros dépensés par les clubs, un nouveau record, en hausse de 50 % par rapport à 2024. En baisse l’année précédente, le marché des transferts a donc repris des couleurs en 2025.

Les joueurs français sont les plus prisés

Les joueurs français sont ceux pour qui les clubs ont le plus dépensé : 1,67 milliard de dollars en tout pour s’attacher leurs services en 2025, suivis par les joueurs brésiliens (1,21 milliard de dollars).

Côté clubs, la Premier League domine largement le classement des portefeuilles les plus dépensiers. Manchester City, Liverpool et Chelsea occupent les trois premières places. Le PSG, pourtant champion d’Europe, ne figure pas dans les 20 premiers de ce classement. Mais deux clubs de Ligue 1, Strasbourg, avec plus de 125 millions d’euros dépensés, et l’Olympique de Marseille pointent respectivement à la 14e place et à la 20e place.

Le football féminin continue son ascension, le montant total des indemnités de transfert de joueuses en 2025 s’élève à 28,6 millions de dollars (23,9 millions d’euros), soit une augmentation de 80 % par rapport à 2024.

