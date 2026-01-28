Pour lutter contre le piratage, la Liga incite à la dénonciation

Wanted : dead or alive. La Liga continue de renforcer sa lutte contre les diffusions de football en streaming, mais la méthode est un peu plus western.

Pour inciter les citoyens à dénoncer ces pratiques frauduleuses sur son canal de plaintes, le programme propose désormais comme récompense un billet de 50 euros, informe l’organisation dans un communiqué de presse publié ce mercredi.

Pour lutter contre le piratage, LaLiga renforce son "Canal de dénonciations" et offre 50€ pour "chaque dénonciation valable". 😓 Tout est expliqué sur son site officiel :https://t.co/Q25D8uK0gm — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) January 28, 2026

Selon La Liga, l’objectif est double : d’une part protéger les établissements qui diffusent légalement du football, d’autre part, faciliter la procédure pour les citoyens qui souhaitent défendre des droits audiovisuels.

Renforcer l’accessibilité du canal

On peut ainsi découvrir démarche à suivre sur le canal de plaintes, accessible directement depuis les téléphones portables. Et même un rappel d’instructions pour repérer une diffusion frauduleuse : « Regardez le coin de l’écran de télévision, repérez un « B » dans le cas d’un bar ou un « A » dans le cas d’une agence de paris (la technique pour distinguer les diffusions légales et illégales, NDLR) »,indique le communiqué.

Javier Tebas, président de La Liga, souligne que « le piratage nuit à l’ensemble de l’écosystème du football et, en particulier, aux bars, restaurants et agences de paris respectueux de la loi ».

Rappelons que la diffusion en streaming a explosé en Espagne, notamment à cause du prix démesuré des abonnements aux chaînes diffusant le football, environ 100 euros tout compris.

Deux dénonciations par mois pour se payer les abos, pour les petits calculs.

José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé