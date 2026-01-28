L’OL va devoir se passer de Corentin Tolisso

Lyon garde-t-il le cap sans son capitaine ? Comme l’a annoncé l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, ce mercredi, les Lyonnais devront se passer cette semaine du milieu de terrain de 31 ans Corentin Tolisso.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue Europa entre Lyon et le PAOK Salonique, le technicien portugais a été interrogé sur son groupe pour la rencontre de jeudi soir. À propos de son capitaine, il a déclaré : « Corentin Tolisso souffre d’une petite blessure musculaire aux ischio-jambiers droits et ne sera pas disponible pour les prochains matchs, y compris contre Lille. »

Plusieurs absents contre le PAOK

Par ailleurs, l’entraîneur lyonnais devra également se passer de Pavel Šulc, d’Orel Mangala et de Rachid Ghezzal, ainsi que des joueurs non qualifiés Endrick et Hans Hateboer pour la rencontre face au PAOK. En revanche, des retours sont à signaler : Adam Karabec et Abner devraient, selon Fonseca, faire leur retour dans le groupe de jeudi.

À la deuxième ligne de saisir sa chance.

