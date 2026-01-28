S’abonner au mag
Quand un champion du monde de boxe joue contre le Vancouver de Thomas Müller

CMF
Joue-la comme Usain. En dépit des apparences, l’obscur match amical disputé ce mardi à Marbella (Espagne) entre les Whitecaps de Vancouver et le Polissya Zhytomyr, troisième du championnat ukrainien, valait le détour.

Face à la formation de Thomas Müller, le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk s’est en effet offert un petit plaisir en entrant en jeu à quinze minutes de la fin pour Polissya. L’histoire ne dit pas si le champion du monde poids lourd a brillé sur le rectangle vert, mais il a malheureusement loupé l’affrontement direct avec l’ancien international allemand, sorti avant le dernier quart d’heure. Dans ce duel à distance entre champions du monde, c’est en tout cas les protégés d’Usyk qui remportent la mise, le club ukrainien gagnant deux buts à zéro.

Un premier contrat pro signé en 2023 pour Usyk

Ce n’est pas la première fois que le boxeur chausse les crampons : après un premier match amical avec Polissya en 2022, Oleksandr Usyk avait même signé un « accord de coopération » avec le club ukrainien. Il faut dire qu’avant de se mettre à la boxe, le natif de Simferopol envisageait une carrière de footballeur : adolescent, il a joué dans le centre de formation du Tavriya, champion d’Ukraine 1992.

Une affaire réglée comme du papier à Usyk.

