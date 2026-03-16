Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?

Qui sera le GOAT ? Liverpool a lancé un sondage XXL pour établir le top 100 des joueurs ayant porté ses couleurs depuis 1892. Une liste de 250 joueurs a été établie et chaque fan est invité à en sélectionner 25 via le formulaire dédié. Deux Français en font partie et prétendent donc au titre suprême : Djibril Cissé et Ibrahima Konaté. En revanche, pas de Mamadou Sakho, David Ngog, Hugo Ekitiké, Anthony Le Tallec, Grégory Vignal ou Florent Sinama-Pongolle.

Preuve que le choix est large : Darwin Núñez, Jarell Quansah et Takumi Minamino font partie des présélectionnés. Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril. L’association des anciens joueurs du club, des journalistes et un panel du club auront aussi leur mot à dire. Le classement final sera établi à partir de tous ces votes, puis sera révélé de manière progressive entre juin et juillet.

Un sondage similaire avait été organisé en 2013 : Steven Gerrard était arrivé en tête, sans surprise, devant Kenny Dalglish, Ian Rush et Robbie Fowler. Djibril Cissé, lui, était arrivé 61e. Le champion d’Europe 2005 a des arguments à faire valoir pour gratter quelques votes… notamment son but marqué à Anfield en mars 2024 lors d’un match caritatif.

A great second-half comeback from LFC Legends with Vignal, Cisse, El Zhar and Torres finding the net in a 4-2 victory against Ajax Legends ⚽#ad pic.twitter.com/t62ivxSt2N — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Objectif top 50… voire mieux ?

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