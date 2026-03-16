S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?

QB
8 Réactions
Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l&rsquo;histoire de Liverpool ?

Qui sera le GOAT ? Liverpool a lancé un sondage XXL pour établir le top 100 des joueurs ayant porté ses couleurs depuis 1892. Une liste de 250 joueurs a été établie et chaque fan est invité à en sélectionner 25 via le formulaire dédié. Deux Français en font partie et prétendent donc au titre suprême : Djibril Cissé et Ibrahima Konaté. En revanche, pas de Mamadou Sakho, David Ngog, Hugo Ekitiké, Anthony Le Tallec, Grégory Vignal ou Florent Sinama-Pongolle.

Preuve que le choix est large : Darwin Núñez, Jarell Quansah et Takumi Minamino font partie des présélectionnés. Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril. L’association des anciens joueurs du club, des journalistes et un panel du club auront aussi leur mot à dire. Le classement final sera établi à partir de tous ces votes, puis sera révélé de manière progressive entre juin et juillet.

Un sondage similaire avait été organisé en 2013 : Steven Gerrard était arrivé en tête, sans surprise, devant Kenny Dalglish, Ian Rush et Robbie Fowler. Djibril Cissé, lui, était arrivé 61e. Le champion d’Europe 2005 a des arguments à faire valoir pour gratter quelques votes… notamment son but marqué à Anfield en mars 2024 lors d’un match caritatif.

Objectif top 50… voire mieux ?

Dominik Szoboszlai tire la sonnette d'alarme pour Liverpool

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.