À 36 ans, le boxeur Oleksandr Usyk signe son premier contrat pro !

Boxeur de renom, Oleksandr Usyk (36 ans) a signé un contrat d’un an avec le Polissya Zhytomyr, promu en D1 ukrainienne. Détenteur des ceintures de champion du monde WBA, IBF, WBO et IBO chez les poids lourds, le natif de Simferopol avait déjà disputé un amical avec le club, et pourra désormais défier les joueurs du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kyiv, en toute (in)conscience. Récemment, « le Chat » comme il est surnommé, a envoyé des piques à Conor McGregor et Tyson Fury, qu’il souhaite défier sur le ring.

Oleksandr Usyk has now officially signed for Ukrainian Premier League football team FC Polissya on a one-year pro contract. Boxing's WBA, IBF & WBO heavyweight world champion came on as a substitute for the club in a friendly last year and could now play for them professionally. pic.twitter.com/lf2ty75kfI

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 19, 2023