Un renfort de poids pour le PSG à Stamford Bridge

Il est de retour. Nasser al-Khelaïfi avait cruellement manqué au Paris Saint-Germain la semaine passée. Sans leur président, bloqué au Qatar par la guerre au Moyen-Orient, les Parisiens avaient tremblé pendant plus d’une heure face à Chelsea, avant d’arracher la victoire dans le dernier quart d’heure (5-2). Cette fois, toutes les conditions sont réunies pour qu’ils assurent 90 minutes grâce à la présence rassurante et réconfortante de Nasser.

En cas de montée de stress, Marquinhos n’aura qu’à se tourner vers son président pour croiser son regard apaisant et immédiatement calmer son rythme cardiaque. Pas de galère logistique à l’horizon puisque Nasser est arrivé dès dimanche à Londres, pour plusieurs rendez-vous. Il sera donc dans les tribunes de Stamford Bridge pour soutenir ses troupes, en quête d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Maintenant, c’est sûr, rien ne peut arriver au PSG.

Trois buts à remonter ? Liam Rosenior n’a même pas peur !