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L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

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L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

Bousculer quelqu’un volontairement et s’en tirer sans sanction, chiche ? Pedro Neto a relevé le défi haut la main. Après que l’ailier de Chelsea a poussé un ramasseur de balles mercredi dernier au Parc des Princes lors du huitième aller de Ligue des champions (5-2), l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire dont le verdict vient de tomber.

Résultat : l’international portugais au sang chaud n’écope d’aucune amende ni d’aucune suspension. La commission de discpline de l’UEFA lui a adressé un simple avertissement. Il pourra donc taper le cuir à Stamford Bridge ce mardi pour tenter de gratter une qualification presque improbable en quarts de finale.

Un vilain geste sur le coup de la pression

Pour justifier sa bousculade, l’ancien talent du SC Braga ne fustige aucunement la lenteur du gamin à rendre le ballon, se réfugiant plutôt derrière la pression liée à la fin du match : « C’était un coup de sang, je tiens à m’excuser auprès du ramasseur de balle. […] Vous savez comment le football peut être, j’avais beaucoup d’émotions à ce moment-là, je voulais avoir rapidement le ballon. J’ai pu parler avec lui à la fin, on a rigolé ensemble et je lui ai donné mon maillot. » Une petite explication et un cadeau qui ont donc suffi à convaincre l’instance européenne d’être clémente.

Cachez les ramasseurs de balles à Stamford Bridge.

Liam Rosenior pointe du doigt le week-end de repos du PSG

SW

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