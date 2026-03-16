L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

Bousculer quelqu’un volontairement et s’en tirer sans sanction, chiche ? Pedro Neto a relevé le défi haut la main. Après que l’ailier de Chelsea a poussé un ramasseur de balles mercredi dernier au Parc des Princes lors du huitième aller de Ligue des champions (5-2), l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire dont le verdict vient de tomber.

Résultat : l’international portugais au sang chaud n’écope d’aucune amende ni d’aucune suspension. La commission de discpline de l’UEFA lui a adressé un simple avertissement. Il pourra donc taper le cuir à Stamford Bridge ce mardi pour tenter de gratter une qualification presque improbable en quarts de finale.

Pedro Neto telah meminta maaf atas insidennya dengan seorang ball boy. Ia juga memberikan jersey miliknya kepada ball boy tersebut setelah pertandingan berakhir. #UCL pic.twitter.com/dxxi8PrtGn — Chelsea Eleven (@ChelseaEleven) March 11, 2026

Un vilain geste sur le coup de la pression

Pour justifier sa bousculade, l’ancien talent du SC Braga ne fustige aucunement la lenteur du gamin à rendre le ballon, se réfugiant plutôt derrière la pression liée à la fin du match : « C’était un coup de sang, je tiens à m’excuser auprès du ramasseur de balle. […] Vous savez comment le football peut être, j’avais beaucoup d’émotions à ce moment-là, je voulais avoir rapidement le ballon. J’ai pu parler avec lui à la fin, on a rigolé ensemble et je lui ai donné mon maillot. » Une petite explication et un cadeau qui ont donc suffi à convaincre l’instance européenne d’être clémente.

Cachez les ramasseurs de balles à Stamford Bridge.

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