Ainsley Maitland-Niles met la Ligue 1 au même niveau que la Premier League

L’OL 2.0, ou l’ambition retrouvée. Requinqués depuis l’arrivée d’Endrick, les Gones ne cachent plus leur appétit. Premiers de Ligue Europa avant de recevoir le PAOK Salonique pour le compte de la dernière journée, les Lyonnais vont tenter de garder leur trône devant Aston Villa.

L’OL ne veut pas lâcher sa place de leader

« On considère que rien n’est fini, affirme l’ancien Ainsley Maitland-Niles. On prend ce match très au sérieux, même si nous sommes premiers. L’objectif reste de prendre les trois points et de finir en tête. » Pas le choix donc, il faut gagner.

🗨 « On veut les trois points et finir premier dans cette phase de ligue. » 🎙 À la veille de la dernière journée d'@EuropaLeague, Ainsley Maitland-Niles s'exprime sur les enjeux de cette rencontre face au PAOK pour la suite de la compétition ⚽#OLPAOK pic.twitter.com/Ihmi8mIy0B — Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2026

Jusqu’ici, rien de trop déroutant. On préfère encore quand l’ancien d’Arsenal s’est mué en ambassadeur de notre belle Ligue 1. « Actuellement, beaucoup de personnes disent que le niveau n’est pas élevé, mais ce n’est pas vrai, s’indigne Maitland-Niles. Je considère que le championnat français est au niveau de la Premier League. De nombreux joueurs de haut niveau viennent y évoluer, ce qui montre que l’attractivité est très forte. »

Un café avec Gordon pour en parler, ça peut être passionnant.

L'OL va devoir se passer de Corentin Tolisso