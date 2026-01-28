La Coupe du monde 2026 sur Ligue 1+ ?

De quoi encore augmenter les prix. Selon L’Équipe, la plateforme Ligue 1+ a formulé une offre de 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026 (11 juin–19 juillet), organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans le package : 18 millions d’euros de droits et 2 millions d’euros de frais de production. M6 a déjà sécurisé 54 matchs en clair, laissant à Ligue 1+ le reste du gâteau. Une manière pour la LFP de combler un trou de presque trois mois sans Ligue 1 et de donner un peu de sens à l’abonnement estival.

Bein Sports, une habitude depuis 2014

En France, Bein Sports diffuse l’intégralité de la Coupe du monde sans discontinuer depuis 2014, en complément d’un diffuseur gratuit (TF1 hier, M6 aujourd’hui). Un quasi-monopole qui pourrait donc tomber si le projet Ligue 1+ est validé par le Conseil de la FIFA. Ce serait alors un petit séisme, et surtout une deuxième victoire symbolique pour la LFP après son succès judiciaire récent face à Bein.

Un Mondial pour sauver les droits TV ?

