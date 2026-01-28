S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • PSG-Newcastle

Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG

SW
Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG

Des retours qui font plaisir. Le PSG a dévoilé ce mercredi matin le groupe sélectionné par Luis Enrique pour affronter Newcastle dans le cadre de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Au programme : des réjouissances et des inquiétudes, comme toujours.

Plusieurs retours notables, Ruiz absent

Kang-in Lee ne figure pas dans le groupe parisien, et il en va de même pour Fabián Ruiz. Malgré sa présence à l’entraînement, l’international espagnol est toujours touché au genou suite à un coup reçu la semaine dernière face au Sporting Club. Dro Fernández, fraîchement recruté, n’est pas qualifié pour cette rencontre.

Le retour d’Achraf Hakimi était l’un des plus attendus : son dernier match avec le PSG remonte au 4 novembre dernier (défaite 2-1 à domicile contre le Bayern). Les présences de Matveï Safonov, João Neves et Nuno Mendes ne sont pas à négliger non plus.

Ouf, Warren Zaïre-Emery pourra encore s’éclater, et cette fois-ci à son poste.

Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimez-vous suivre des matchs de foot dans un multiplex ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
55
17

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!