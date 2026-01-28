Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG

Des retours qui font plaisir. Le PSG a dévoilé ce mercredi matin le groupe sélectionné par Luis Enrique pour affronter Newcastle dans le cadre de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Au programme : des réjouissances et des inquiétudes, comme toujours.

Plusieurs retours notables, Ruiz absent

Kang-in Lee ne figure pas dans le groupe parisien, et il en va de même pour Fabián Ruiz. Malgré sa présence à l’entraînement, l’international espagnol est toujours touché au genou suite à un coup reçu la semaine dernière face au Sporting Club. Dro Fernández, fraîchement recruté, n’est pas qualifié pour cette rencontre.

Le retour d’Achraf Hakimi était l’un des plus attendus : son dernier match avec le PSG remonte au 4 novembre dernier (défaite 2-1 à domicile contre le Bayern). Les présences de Matveï Safonov, João Neves et Nuno Mendes ne sont pas à négliger non plus.

Ouf, Warren Zaïre-Emery pourra encore s’éclater, et cette fois-ci à son poste.

