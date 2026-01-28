Deux supporters de Chelsea hospitalisés à Naples

Dans la nuit de mardi à mercredi, Chelsea a annoncé que deux de ses fans avaient été hospitalisés à Naples. Sans entrer dans les détails, le club a évoqué un incident survenu mardi soir, précisant que les deux supporters avaient subi des blessures « non mortelles ».

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples. Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries. The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026

Signalements d’une attaque au couteau

Selon le Guardian, plusieurs supporters de Chelsea ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir été menacés avec des couteaux dans la métropole du sud de l’Italie. L’un d’eux aurait même été poignardé par un membre des ultras napolitains.

Face à la situation, Chelsea a alerté ses adhérents sur la nécessité de se montrer vigilants : « Le club souhaite rappeler à tous les supporters de faire preuve d’une extrême prudence lors de leur séjour dans la ville. »

