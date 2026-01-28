S’abonner au mag
Deux supporters de Chelsea hospitalisés à Naples

JE
Dans la nuit de mardi à mercredi, Chelsea a annoncé que deux de ses fans avaient été hospitalisés à Naples. Sans entrer dans les détails, le club a évoqué un incident survenu mardi soir, précisant que les deux supporters avaient subi des blessures « non mortelles ».

Signalements d’une attaque au couteau

Selon le Guardian, plusieurs supporters de Chelsea ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir été menacés avec des couteaux dans la métropole du sud de l’Italie. L’un d’eux aurait même été poignardé par un membre des ultras napolitains.

Face à la situation, Chelsea a alerté ses adhérents sur la nécessité de se montrer vigilants : « Le club souhaite rappeler à tous les supporters de faire preuve d’une extrême prudence lors de leur séjour dans la ville. »

Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo

