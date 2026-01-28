Le FC Lorient passe (totalement) sous pavillon américain

Les Merlus continueront-ils d’embêter les gros poissons de Ligue 1 ? For sure. Dans un communiqué officiel, le FC Lorient a annoncé avoir été totalement racheté par Black Knight Football Club, qui devient désormais le seul actionnaire du club.

Loïc Féry restera le président du FCL et « devient également actionnaire de BKFC aux côtés de William P. Foley, dirigeant associé de BKFC ». Donnant-donnant. La DNCG a donné son feu vert pour la finalisation de ce changement d’actionnariat.

Des ressources grâce à la multipropriété

Les Lorientais, désormais associés à l’AFC Bournemouth (Angleterre) et le Moreirense FC (Portugal), s’apprêtent à naviguer de plus belle dans la multipropriété. Le communiqué indique que le club « bénéficiera d’un large éventail de ressources, d’expertises et de synergies avec les clubs partenaires, notamment l’AFC Bournemouth avec lequel une relation de confiance est déjà établie ». Les Cherries doivent en effet être très contents d’avoir pu récupérer ce petit crack d’Eli Junior Kroupi.

Et hop, un nouveau laboratoire français pour servir la Premier League.

Yannick Cahuzac : « Joueur, je ne m’entraînais que pour m’entraîner »