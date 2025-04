Mené 2-0, Manchester City renverse Crystal Palace

Buts : De Bruyne (33e), Marmoush (36e), Kovačić (47e), Mcatee (56e) et O’Reilly (79e) pour Manchester City // Eze (8e) et Richards (21e) pour Crystal Palace

Toujours aussi n’importe quoi, ce Manchester City.

Mais au moins, les Sky Blues gagnent : ce samedi, à l’occasion de la 32e journée de Premier League, les Citizens l’ont largement emporté devant Crystal Palace après avoir pourtant été menés 2-0 et enchaîné un cinquième match sans défaite toutes compétitions confondues pour prendre provisoirement la quatrième place du classement.

Les Eagles, qui ont marqué deux fois en tout début de rencontre par Eberechi Eze (sur un centre signé Ismaïla Sarr) et Chris Richards (de la tête sur corner) sans réussir à conserver leur avantage bien longtemps, restent de leur côté au onzième rang du championnat anglais.

Malgré de nombreuses occasions manquées (Omar Marmoush et James McAtee ou encore Kevin De Bruyne, qui a notamment touché la barre…), les locaux ont donc trouvé les ressources pour revenir dans la partie. De Bruyne a d’abord relancé son équipe sur coup franc, puis Marmoush a égalisé quelques minutes plus tard.

Dans le second acte, Mateo Kovačić a rapidement donné l’avantage aux siens grâce à une passe décisive du Belge alors que McAtee a fait le break en profitant d’un bon dégagement d’Ederson. Enfin, Nico O’Reilly a enfoncé le clou sur la fin. À noter que le gardien brésilien, sorti blessé, a réalisé sa quatrième passe décisive de la saison.

Aurait-on retrouvé KDB ?

8 – Ederson's fourth Premier League assist of the season was the eighth by a goalkeeper in 2024-25, the joint-most in a single season in the competition along with 1992-93 and 2007-08. Route. pic.twitter.com/6IyVYlqmrK

— OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2025