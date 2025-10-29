S’abonner au mag
Laurent Bonadei restera sur le banc des Bleues au moins jusqu'en 2027

La confiance est maintenue.

Malgré l’élimination en demi-finales de la Ligue des nations ce mardi soir face à l’Allemagne (1-0, 2-2), le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei a vu la Fédération française de football renouveler sa confiance envers lui. « Il va rester jusqu’à la Coupe du monde, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat », a révélé un proche de la direction à l’AFP. Après l’échec à l’Euro cet été, et celui de mardi, les questions pouvaient se poser sur une rupture de contrat. Une situation qui n’a « jamais été évoquée », a assuré une autre source.

Objectif : Brésil 2027

À la fin du match ce mardi, le sélectionneur de 55 ans a rassuré tout le monde : « J’ai un contrat jusqu’en 2027, je me suis engagé sur un projet. Chaque entraîneur a la pression, on fait du mieux possible. On fait parfois des erreurs aussi. » Le coach français avait annoncé lundi que son objectif principal était « le dernier carré du Mondial 2027 » au Brésil.

Les Bleues vont d’abord affronter la Suède fin novembre pour la troisième place de Ligue des nations, avant de se tourner vers les qualifications pour le Mondial.

Toujours sans Wendie Renard ?

Revivez : France - Allemagne (2-2)

