Des mots qui viennent du cœur.

Le lundi 5 juin dernier, Laurent Bonadei communiquait sa liste des 23 joueuses qu’il emmènerait avec lui à l’Euro. Surprise : le sélectionneur de l’Équipe de France féminine de football annonçait alors se passer de Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali.

Un mois plus tard, la défenseuse est sortie du silence dans lequel elle s’était emmurée pour revenir sur cette décision qu’elle ne comprend toujours pas. « J’ai eu un coup de fil du sélectionneur avant, puisqu’il y a eu deux matchs de Ligue des nations avant. Mais après, c’est un choix du sélectionneur, je dois le respecter et l’accepter. Mais c’est incompréhensible », a-t-elle confié à la chaîne Martinique La Première.

« J’ai tout donné »

Dans sa carrière, Wendie Renard a tout écrasé avec l’OL Lyonnes : 18 titres de championnes de France, 10 Coupes de France et 8 Ligues des champions. Mais avec les Bleues, le bilan est bien différent. À 34 ans (35 dans trois semaines), Renard compte 168 sélections pour 84 capitanats, mais n’a jamais rien remporté. Elle affirme pourtant réussir à se « réveiller le matin et [se] regarder dans une glace » : « J’ai tout donné. Seul Dieu sait pourquoi je ne suis pas dans cette liste. Je souhaite à cette équipe de pouvoir réussir et d’obtenir le titre. Des choix ont été faits, je ne peux que leur souhaiter de la réussite. »

La Lyonnaise continue : « Je me suis toujours investie à 30 000, 40 000 % pour ce maillot que je mets plus haut que tout, et ce sera toujours le cas car je pense que ma carrière n’est pas terminée. C’est un choix du sélectionneur, mais chaque chose en son temps. »

Renard Returns, bientôt sur vos écrans.

