Fini la colère, Vinícius Júnior fait son mea culpa

Ça compte au classement du fair-play, les excuses ?

Remplacé en fin de match lors du Clasico face au FC Barcelone ce week-end (2-1), Vinícius Júnior a créé la polémique. Très énervé, l’attaquant du Real Madrid a insulté son coach Xabi Alonso, tout en prétendant qu’il allait quitter le club.

Après quelques jours de silence, l’ailier brésilien a décidé de prendre la parole, sur les réseaux sociaux, pour présenter ses excuses : « Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clasico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entrainement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. » Il manque quelqu’un dans cette liste non ?

Alonso et Vinícius se sont parlés

Si son coach Xavi Alonso n’est pas mentionné, Vini a continué sa justification. « Parfois, la passion me dépasse, car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l’amour que je ressens pour ce club et tout ce qu’il représente, continue le numéro 7 madrilène. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je le fais depuis le premier jour. » 

Alors que le torchon a bien brûlé entre Vinicius et Xabi Alonso, le journal AS affirme que les deux hommes ont eu une entrevue : « Une rencontre cordiale entre deux sportifs de haut niveau qui ont déjà géré mille fois des situations stressantes, et entre lesquels la compréhension est facile. »

La prochaine fois, il le remplacera à la mi-temps pour gagner du temps.

Vinicius-Xabi Alonso, le feu et la glace

CDB

