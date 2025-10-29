S’abonner au mag
La Juve aurait déjà trouvé le remplaçant d’Igor Tudor

Plus le temps de dormir à la Juve.

Deux jours après le licenciement d’Igor Tudor, le sujet de sa succession n’est plus qu’une question d’heures. Selon la Gazzetta dello Sport, l’heureux élu serait l’Italien Luciano Spalletti.

Spalletti, cet adepte de la Serie A

L’ancien sélectionneur de l’Italie aurait trouvé un accord avec le club turinois, pour tenter de redorer le blason de la Vieille Dame jusqu’à la fin de la saison, avec une prolongation automatique en cas de qualification en Ligue des champions. L’officialisation serait prévue à l’issue de la rencontre de ce mercredi, face à l’Udinese.

Si la question de la succession de Tudor n’a pas duré longtemps, c’est parce que Spalletti s’est présenté comme la relève idéale sur le banc turinois. Un coach expérimenté, après un récent passage sur le banc de la Nazionale.

L’italien pourrait retrouver un championnat qu’il connaît par cœur, lui qui a aussi été sur le banc de l’AS Rome, de l’Inter ou encore de Naples avec qui il a pu remporter le Scudetto en 2023.

Sept mois pour qualifier la Juve ou rejoindre Igor au dortoir.

Comment guérir la Juve ?

