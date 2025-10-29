S’abonner au mag
Un club de l’Ain jouera ses matchs à huis clos après des violences en tribunes

MH
Fight Club version Ain.

L’US Culoz, club de deuxième division de district dans l’Ain, a décidé de jouer tous ses matchs à domicile à huis clos jusqu’à nouvel ordre, après qu’un dirigeant a été agressé samedi dernier en marge d’un match.

Toujours plus de violences dans le foot amateur

« J’ai pris un coup de poing en plein visage, puis un coup de pied », raconte le responsable, qui souffre d’un nez fracturé, de deux côtes fêlées et de douleurs au thorax.

Tout a commencé après la victoire 4-1 contre l’US Arbent Marchon, quand de jeunes supporters ont « pourri la partie » en criant et insultant les adversaires. L’arbitre a consigné tous les incidents, dont une insulte raciste, selon Le Progrès.

Cette agression transforme les tribunes en véritable ring de district, et rappelle tristement que la violence dans le foot amateur n’est pas une exception : des débordements similaires ont été observés à Avignon face à Aubagne ou à Évreux.

La première règle, c’est bien d’en parler.

Chouette, une Ligue 1 de haute lutte !

MH

