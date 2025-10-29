Vitinha livre les secrets de sa réussite au PSG

Le métronome s’explique.

Depuis son arrivée dans la capitale en 2022, Vitinha n’aurait jamais penser devenir l’architecte du milieu de terrain aidant le Paris Saint-Germain à remporter sa première Ligue des champions. Et pourtant, trois ans plus tard, l’ancien joueur de Porto a remporté 10 titres et une troisième place au Ballon d’or sous la tunique rouge et bleue.

Dans un entretien accordé à Francebleu publié ce mercredi, le Portugais auteur de 52 matchs la saison dernière, est revenu sur sa capacité à enchaîner les belles performances, tout en évitant les pépins physiques. « J’essaye toujours de faire de la récupération, du bain froid, de la cryothérapie, les bottes de récupérations, de la thalassothérapie […] Mon chef cuisinier par exemple est en coordination directe avec le nutritionniste du club, assure t-il. Tu n’es jamais à l’abri d’être blessé ou fatigué, mais quand tu fais tout ça, même dans ta tête tu es bien, tu es plus disponible. »

Luis Enrique ou le tournant d’une carrière

Interrogé concernant son nouveau statut depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, Vitinha n’a pas manqué de rappeler le rôle joué par le coach espagnol dans l’évolution de son jeu : « C’est je pense, un peu le tournant dans ma vie ici au PSG. Il m’a amené à un autre niveau, que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. »

Nuno Mendes puis Vitinha, qui sera le prochain Portugais du PSG à déclarer sa flamme à Lucho ?

Chouette, une Ligue 1 de haute lutte !