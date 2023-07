Officiel : Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG

Au bout du temps réglementaire.

Après plusieurs semaines d’attente, le départ officiel de Christophe Galtier et une conférence de presse retardée de trois heures, le Paris Saint-Germain a enfin présenté son nouvel entraîneur Luis Enrique, grand artisan de la remontada de 2017 face au club de la capitale. Depuis la salle de presse du nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy, qu’il juge comme « un lieu merveilleux », l’ancien coach de la Roma (2011-2012), du Celta de Vigo (2013-2014), du Barça (2014-2017), et de la sélection espagnole (2018, puis 2019-2022) s’est d’abord exprimé en français pour « remercier le club, le président, le directeur sportif pour la confiance », tout en se disant « ravi d’être ici ».

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Le technicien espagnol en a également profité pour mettre les points sur les « i » à propos de son identité de jeu : « L’identité offensive, c’est non négociable. C’est ma philosophie. Tu dois t’adapter à tes joueurs, mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et au niveau collectif » : Christophe Galtier appréciera. Restent les dossiers brûlants, comme celui de Kylian Mbappé, dont l’avenir au club reste incertain et à un départ à Madrid possible. Luis Enrique a souhaité ici « ne pas délivrer des confidences » tout en souhaitant « faire le meilleur effectif possible ».

Enfin, l’ancien sélectionneur de la Roja a ironisé sur ses relations avec les journalistes, parfois houleuses : « Je ne comprends rien au français, donc tout va très bien se passer. »

