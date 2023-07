Officiel : Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG

Cette fois, le feuilleton est (enfin) fini.

Alors que les négociations entre Christophe Galtier et son employeur s’éternisaient, le club de la capitale a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur. Après une saison sur le banc du club de la capitale, marquée par un onzième titre historique, une élimination en huitièmes de Ligue des champions et de très nombreuses turbulences, le technicien tricolore quitte le navire. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien boss de Lille et son adjoint Thierry Oleksiak, à qui il restait un an de contrat, devraient toucher des indemnités de licenciement comprises entre neuf et dix millions d’euros.

« Le club tient à souligner son professionnalisme et son engagement. […] L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières », écrit le PSG.

Ce mercredi, Paname s’apprête à annoncer la signature de Luis Enrique lors d’une conférence de presse organisée en début d’après-midi (14 heures). Le technicien espagnol, à la recherche d’un nouveau projet depuis son départ de la sélection espagnole au lendemain de la déception qatarie, aura pour mission de faire entrer ce PSG dans une nouvelle ère.

Rendez-vous dans un an pour une nouvelle chronique licenciement ?

