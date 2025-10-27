Nuno Mendes raconte comment Luis Enrique l'a transformé

Surpris ? Pas vraiment.

En ce moment dans la vie, il y a ceux qui vivent des moments compliqués et la paire Achraf Hakimi-Nuno Mendes. Si l’un a fêté sa nomination pour le Ballon d’or africain avec un doublé ce samedi après-midi, le Portugais ne cesse de redéfinir le poste de latéral gauche moderne, impliqué cette saison sur sept buts en dix-sept titularisations toutes compétitions confondues.

Dans un entretien accordé à l’AFP publié ce lundi, le joueur de 23 ans a justifié ce désir d’apport offensif : « Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire et Luis Enrique a remarqué ça. Il m’a beaucoup aidé défensivement, et aujourd’hui je suis bien des deux côtés. J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. »

Un attaquant dans l’âme ?

Avant l’arrivée de Luis Enrique, Nuno Mendes était impliqué sur 10 buts en 69 matchs sous la tunique rouge et bleu. Depuis l’été 2023, le défenseur parisien s’est montré deux fois plus décisif en prenant davantage de responsabilité sur son couloir gauche.

Tout comme son homologue Hakimi, une tendance donnant du crédit à l’entraîneur espagnol : « La polyvalence c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, […] Avant, en un contre un en défense, c’était un peu difficile, parce que je ne pensais qu’à l’attaque. Mais il m’a dit : il faut que tu défendes mieux et après, je te donne la liberté pour attaquer. »

Défendre sur Lamine Yamal, claquer des coups francs… qu’est ce que ne sait pas faire Nuno Mendes ?

Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1