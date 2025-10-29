S’abonner au mag
Ibrahim Mbaye devrait rejoindre le clan Mbappé

MH
Changement de crémerie.

À 17 ans, Ibrahim Mbaye commence à se faire une place au PSG. Titulaire à Montjuïc contre le Barça (1‑2) et déjà à 510 minutes cette saison, le jeune ailier trappiste attire les regards.

Selon L’Équipe, il pourrait bientôt rejoindre le fameux « clan » Mbappé en confiant la gestion de ses intérêts à l’entourage du champion du monde… c’est-à-dire à la fameuse agence montée par sa mère, Fayza Lamari.

Entre Rayan Cherki, Ethan Mbappé et désormais Mbaye, le réseau prend forme, et la gestion de carrière façon « package Mbappé » devient une vraie marque de fabrique.

Un prêt à Lille pour fêter ça ?

MH

