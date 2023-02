Bien mangé ? Bien dormi ?

Il faudra. Car pour Paris, ça passe ou ça casse ! Après le très frustrant (pour les fans du club) match aller au Parc des Princes, le PSG et le Bayern se retrouvent le mercredi 8 mars prochain en Allemagne pour LE match retour de ces 8es de finale de la Ligue des champions.

Une confrontation encore une fois pleine de suspense et de rebondissements qui mérite de se vivre le plus intensément et immergé possible lors d’une projection So Foot au Sacré.

Le principe des « Sacré soirées So Foot » ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances ! Une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises et une partie discothèque plus « virage » avec des bancs – stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes ou munichoises, quiz culture PSG et autres surprises.

Alors N’ATTENDEZ PAS ! Surtout que, petite nouveauté pour pallier le problème des nombreuses personnes qui prenaient la place d’autres personnes car elles n’honoraient finalement pas l’événement de leur présence, le billet de réservation comprend 1 consommation au bar (pinte Heinekein / verre de vin / soft / hot dog) entre l’ouverture des portes et le coup d’envoi. Premier arrivé, premier servi !

Important :

Hot-dog, chips et boissons en vente sur place 🌭🍺 Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs 🛵🎒

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection de Bayern Munich – PSG 2021 (partie bar) et oppositions sur FIFA 22 (partie discothèque) ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran ► 21h45 : charade de la mi-temps ► 23h55 : extinction des feux

Adresse : Sacré, 142 rue Montmartre 75002 Paris

Métros : Bourse, Sentier (ligne 3)

Réaumur-Sébastopol (ligne 4) Grands Boulevards (ligne 8 & 9)