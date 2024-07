Pronostic Cercle Bruges Kilmarnock : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Bruges solide face à Kilmarnock

En terminant à la 4e place de Jupiler League l’an passé, le Cercle de Bruges a signé une vraie belle performance et s’est offert la possibilité de disputer les barrages de l’Europa League. Jouant souvent le maintien dans l’élite belge, le club parent de Monaco semble avoir passé un cap. Pour leur entrée en lice, les Belges font face aux Ecossais de Kilmarnock. Lors du match aller en Grande-Bretagne, les protégés de Miron Muslic pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Olaigbe mais ont su seulement conserver leur avance pendant 15 minutes (score final 1-1). Devant son public, le Cercle sera favori mais va devoir élever son niveau. En effet, dans le cadre de la 1ère journée de championnat, le club de Bruges a été surclassé par Westerlo (3-0). Dans cette équipe, on retrouve l’ancien Nîmois Denkey, qui sort d’un exercice incroyable avec 27 buts inscrits, ayant fait de lui le meilleur buteur de la Ligue. Il sera épaulé par Somers, Olaigbe, ou Felipe Augusto. Auteur d’une préparation décevante, le Cercle cherche sa première victoire officielle de la saison.

En face, Kilmarnock a également débuté son exercice par ce premier tour de barrage. Le club écossais a donc seulement accroché le nul à domicile et doit désormais réaliser un exploit en déplacement. La saison dernière, Killie est parvenu à se hisser à la 4e place de Premiership derrière le Celtic, les Rangers et Hearts. Deux des joueurs majeurs de cette formation, à savoir l’Anglais Vassell et le Gallois Watkins sont pour l’instant restés au club. Ce dernier n’a cependant pas participé au match aller face au Cercle Bruges. Contrairement aux Belges, la formation écossaise sort d’une préparation intéressante, face à des adversaires largement à leur portée. Elle non plus n’a pas brillé ces dernières années en Ecosse mis à part l’an passé. Vainqueur de la League Cup en 2012 de la Coupe en 1997, Kilmarnock avait pu alors jouer la Coupe des Coupes, perdant d’entrée face au Nice d’Aulanier. A priori supérieur à son adversaire, le Cercle de Bruges devrait prendre le dessus sur Kilmarnock.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

