Baptiste Santamaria file à Valence

QB
Valence recrute à Rennes

Inspiré par Dimitri Foulquier.

Le latéral guadeloupéen ne sera plus le seul Français dans l’effectif de Valence : Baptiste Santamaria s’est officiellement engagé avec le club ché. Le milieu de 30 ans va connaître sa deuxième expérience à l’étranger après son passage à Fribourg (2020-2021). Moins utilisé par le Stade rennais, il a été prêté à Nice lors des six derniers mois, ce qui lui a permis de retrouver un temps de jeu régulier (14 matchs, 12 comme titulaire). Santamaria s’est engagé jusqu’en 2027 et espère bien contribuer à remettre Valence sur le devant de la scène : le club s’est classé 16e, 9e et 12e de Liga lors des trois dernières saisons.

Difficulté supplémentaire : maintenant, il faudra faire sans Giorgi Mamardashvili…

QB

