Leipzig assure, Stuttgart coule

Retour du championnat à 30 buts par journée !

La Bundesliga a repris ses droits pour la saison 2024-2025 ce vendredi, avec un nouveau succès du Bayer Leverkusen contre Gladbach, et elle s’est poursuivie ce samedi sans réelle surprise. Le premier club à s’illustrer a ainsi été le RB Leipzig, opposé à Bochum et porté par sa toute jeune recrue Antonio Nusa (1-0). Le Norvégien de 19 ans, arrivé de Bruges en début de semaine dernière, a donc donné le seul but de la partie au RBL après une action bien menée par Benjamin Šeško et Xavi Simons finalement conclue d’une lourde volée par Nusa. Loin d’être une surprise, Fribourg a tout de même offert la petite sensation de cette journée d’ouverture en malmenant Stuttgart (3-1) : le dauphin du Bayer Leverkusen la saison dernière s’est écroulé en déplacement, sous le poids du doublé signé du latéral Lukas Kübler et de la réalisation de Ritsu Doan. Tout cela après avoir pourtant ouvert le score dès la deuxième minute, par Ermedin Demirović.

Le joli duel était, dès lors, à chercher du côté de Hoffenheim qui a laborieusement battu Heidenheim (3-2) dans un match à cinq pions avec un triplé de l’inusable Andrej Kramarić et dix dernières minutes de folie : réduit à dix (82e), Heidenheim a en effet pensé couler lorsque Kramarić a inscrit le troisième but des siens (87e), mais c’était compter sans la réduction du score de Shuto Machino (89e). Enfin, Mayence a été accroché par l’Union Berlin (1-1), tandis que le Werder est parvenu à revenir contre Augsbourg (2-2). Le Borussia Dortmund recevra l’Eintracht Francfort dans la soirée, tandis que le Bayern Munich entamera sa quête de rachat ce dimanche à Wolfsburg.

Vite, la suite !

