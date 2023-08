Pronostic Leipzig Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig à la relance face à Stuttgart

Leipzig fait désormais partie des grosses cylindrées de Bundesliga. En effet, le RBL finit souvent dans le top 4 et se qualifie régulièrement pour les 8es de finale de la Ligue des champions. L’an passé, la bande de Marco Rose a remporté pour la seconde fois de rang la Coupe d’Allemagne. Ces bonnes performances permettent au club allemand de réaliser de très belles ventes lors des mercatos. Cet été, Leipzig a vendu des joueurs majeurs comme le défenseur croate Josko Gvardiol, l’international français Christopher Nkunku, les milieux Szoboszlai et Laimer, mais aussi André Silva. Pour compenser cette vague de départs, le club allemand a misé sur des jeunes joueurs, à l’image de Xavi Simons, Lois Openda, Castello Lubeka, Fabio Carvalho ou Benjamin Sesko. Ces multiples changements n’ont pas semblé gêner Leipzig, à la reprise, qui a réussi une superbe performance en Supercoupe d’Allemagne face au Bayern Munich (3-0) avec un Dani Olmo en feu, auteur d’un triplé. En revanche, lors de la 1re journée de Bundesliga, le RBL s’est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-2) malgré une nouvelle réalisation de l’Espagnol et le premier but sous ses nouvelles couleurs d’Openda. Ce dernier a signé un gros raté. Ce vendredi, l’équipe de Marco Rose sera déterminée à se relancer face à une équipe de Stuttgart en grande forme.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Proche de la relégation l’an passé, Stuttgart s’en était sorti lors des barrages en surclassant Hambourg (6-1). En revanche, le VFB a parfaitement commencé ce nouvel exercice. Dans un premier temps, les Rouges ont logiquement dominé Balingen en Coupe d’Allemagne (0-4) avec une réalisation d’Enzo Millot, l’ancien Monégasque. Cette rencontre aura été la dernière pour le capitaine du club Endo, qui a depuis rejoint Liverpool. Dans le sens opposé, Stuttgart s’est fait prêter Nübel par le Bayern Munich après ses 2 saisons à Monaco ou l’attaquant de Brighton Undav qui avait connu un prêt réussi à l’Union saint-gilloise. Fort de sa large victoire en Coupe d’Allemagne, le VFB a ensuite balayé Bochum (5-0). L’ancien Rennais Guirassy et l’international congolais Silas se sont fait plaisir avec un doublé à la clé. Ce vendredi, Leipzig devrait réussir à s’imposer face à Stuttgart dans une rencontre qui devrait nous offrir du spectacle.

► Le pari « Victoire Leipzig et plus de 1,5 but » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 214€ (314€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « score exact 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 3,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 520€ (620€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig – Stuttgart :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Leipzig Stuttgart encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Leipzig et Nkunku dominent Hoffenheim, l'Union et Leverkusen dos à dos