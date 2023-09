L’OM aurait contacté Christophe Galtier

L’Olympique de Marseille, au top de l’entertainment.

Moins d’une semaine après le départ précipité de Marcelino et l’intronisation de l’intérimaire Jacques Abardonado sur sa banquette, le club phocéen s’active pour trouver un remplaçant à l’Espagnol. Selon RMC Sport, Christophe Galtier – déjà sondé en juin – aurait été contacté par l’Olympique de Marseille pour succéder à Marcelino. Le président de l’OM Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta apprécieraient le profil de l’ex-entraîneur de Saint-Étienne, du LOSC, de Nice et surtout du PSG. Il faut dire que Galtier aurait ses partisans au sein du club, notamment plusieurs anciens Stéphanois.

Ils vanteraient en effet la capacité que pourrait avoir Galette (formé et lancé à Marseille en tant que joueur) à s’adapter vite au contexte marseillais, en plus de bien connaître le championnat de France. Le technicien hésiterait : l’OM et l’entraîneur craindraient un mauvais accueil des supporters (au vu du dernier banc où Galtier s’est posé ou encore des accusations de racisme dont il a fait l’objet) alors que le climat avec les fans est déjà délétère.

Foutu pour foutu…