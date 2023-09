Galtier : « Je n’accepte pas d’entendre que Christophe Galtier est raciste »

Christophe Galtier sort du silence.

Pour la première fois depuis son éviction du PSG, Christophe Galtier a accordé un entretien à Canal+. L’occasion pour le technicien français de revenir sur l’actualité chargée de ces derniers mois, et notamment les accusations de discrimination et de harcèlement moral qui le visent. « Je n’ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu’il y a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles. C’est très difficile à supporter, d’autant plus que j’estime que c’est injuste. J’ai accusé le coup, mais maintenant, je suis très combatif », a d’abord expliqué l’ancien Stéphanois. Avant de botter en touche : « Les accusations de racisme ? C’est faux, archifaux. Les gens du football, les joueurs et dirigeants me connaissent. On retient cette phrase, pas les gens qui ont apporté leur soutien. »

🗣️ Christophe Galtier revient sur les accusations portées par Julien Fournier, ancien directeur du football à l'OGC Nice 🗨️ "C'est faux. (…) Je ne peux pas accepter qu'on dise de moi que je suis raciste. Je suis l'opposé de ça" pic.twitter.com/zxC6I8s4gT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2023

Après avoir rappelé qu’il n’était pas accusé de racisme mais « de harcèlement moral et de discrimination sur certains joueurs », Christophe Galtier est revenu sur l’épisode du ramadan niçois, au cœur de ces accusations : « Sur le ramadan, je n’ai qu’une obsession : la santé de mes joueurs. Ils ont géré la période comme ils l’ont souhaité. Je n’accepte pas d’entendre que Christophe Galtier est raciste. Les séances me faisaient du bien, les matchs aussi. Je suis toujours resté debout. » Avant d’assurer, pour conclure, qu’il « garde beaucoup de bons souvenirs » du PSG : « J’ai travaillé avec un très bon groupe. Au PSG, tout est amplifié. Une parole est un roman, un geste est un film. Je suis fier d’avoir participé à ce 11e titre historique. Après avoir entraîné le PSG, on n’est plus le même. »

Et au chômage, aussi.

