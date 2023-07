Contrôles de police : Chris Mavinga raconte son expérience

Alors que la semaine passée a été marquée par les révoltes urbaines partout en France à la suite de la mort de Nahel M., tué par un tir policier mardi à Nanterre, l’ancien joueur de Ligue 1 Chris Mavinga (aujourd’hui au Los Angeles Galaxy) a raconté sur Twitter son « pire contrôle de police ». « Quand je jouais à Rennes (2011-2013), débute l’international zaïrois, mon pote conduisait mon Audi RS et la BAC (brigade anticriminalité), en Mondeo (voiture de la marque Ford), nous bloque la route et procède à un contrôle de force : fouille au corps, etc. Quand ils se rendent compte que la voiture m’appartenait, ils se disent “ah mais c’est le joueur de foot”. Et ils nous disent direct “putain, on croyait avoir attrapé un gros poisson”, qu’on leur a fait perdre leur temps et qu’on a eu beaucoup de chance. Mais la chance de quoi ? Je me le demande encore aujourd’hui… »

Un témoignage qui résonne encore dix ans plus tard.

