Costa veut revenir sur ses terres.

Interrogé par le journaliste Fabrizio Romano, Douglas Costa, libre de tout contrat et qui sort d’une saison à trois buts et sept passes en 19 matchs en MLS, avec le Los Angeles Galaxy, s’est exprimé sur son avenir. L’ailier qui a notamment fait le bonheur de la Juve ou du Bayern, après avoir brillé avec le Shakhtar Donetsk, a ainsi fait part de sa volonté de revenir en Italie, à Turin : « Je désire totalement revenir à la Juve pour aider, pour me battre avec chacun des joueurs, de ramener la Juve au niveau qu’elle mérite. »

🚨⚪️⚫️ EXCL. Douglas Costa: “I’d love to return to Juventus, it’s my dream”.

“I want to be a soldier for Allegri and feel Juve fans love again”.

“My agent is in contact with all clubs interested including Juve”.

“We’re also gonna fly to Saudi, that league is growing” 🇸🇦 pic.twitter.com/ZG6XrrlDBL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2023