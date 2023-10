De nouveau testé positif, Paul Pogba dans une situation délicate

Pogba-daboum.

La suite de la carrière de Paul Pogba s’assombrit un peu plus. Contrôlé positif à la testostérone en septembre dernier, le milieu de terrain avait transmis un deuxième échantillon à l’agence italienne anti-dopage dans la foulée. Et d’après de nombreux médias italiens, la contre-expertise avec l’échantillon B, réclamée par le camp du joueur, s’est de nouveau avérée positive, plaçant donc le Français sous la menace d’une suspension pouvant aller de deux à quatre ans. De son côté, la Juventus peut désormais choisir de garder ou non Pogba, que l’on ne devrait pas revoir sur les terrains de sitôt.

Entre blessures, affaire de chantage avec son frère et ce cas de dopage, la « Pioche » n’a plus connu les joies d’une saison complète depuis près d’un an, et se retrouve désormais avec toute une carrière en suspens.

On peut dire que c’est (malheureusement) allé très vite.